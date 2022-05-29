НАТО оказался в неловкой ситуации из-за учений в Швеции с участием турецкой стороны

Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации при подготовке к военным учениям, проведение которых запланировано в Швеции, с участием военнослужащих Турции. Об этом заявил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

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«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — цитируют его РИА Новости.

По его мнению, Швеция стала местом проведения маневров, потому что одновременно с Финляндией собирается стать членом НАТО. При этом Турция является единственным действующим членом альянса, наложившим вето на их присоединение к трансатлантическому военному блоку.

Военные учения НАТО Baltic Operations 22 запланированы на территории Швеции с 5 по 17 июня. В них планируется участие 14 стран — членов альянса и партнерских государств - Швеции и Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ТурцияВоенные УченияШвецияНАТО
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