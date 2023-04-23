В Турции заявили, что Вашингтон пытается создать террористическое государство

Власти Соединенных Штатов пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией, сообщил в эфире CNN Türk министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

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По его словам, после протестов в 2013 году Анкара столкнулась с рядом событий, которые привели к уменьшению инвестиций. На ситуации в стране сказалась и эпидемия коронавируса.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство», — заявил глава ведомства. Отмечается, что турецкие власти страны принимают соответствующие меры. Также известно, что были проведены четыре крупные операции на этот счет.

Ранее глава МИД Турции обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну, сообщает «Радиоточка НСН.

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ФОТО: flickr/Victoria Pickering
ТЕГИ:СШАТурция

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