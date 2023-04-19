Глава МВД Турции: Весь мир ненавидит Америку

«Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте ее в своих головах. Есть Америка. Европа - поезд в колонне Америки», — считает Сойлу.

Глава МВД Турции отметил, что европейские лидеры дискредитируются, регион испытывает трудности в экономическом производстве, население стареет. По словам Сойлу, США «продолжают терять репутацию», и Соединенные Штаты «ненавидит» весь мир.

Кроме того, министр высказал мнение, что Запад больше не обладает суверенитетом. При этом, по словам Сойлу, Турция «меняет историю», и полностью она изменится после президентских выборов в мае.

«Вот почему Америка давит, Европа давит. <...> Это ... выбор полной независимости Турции», — заявил министр.

Между тем кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил о намерении в случае избрания расширить контакты Анкары и Москвы, напоминает Ura.ru.

