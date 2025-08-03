МТС Live: Количество концертов в России за последний год выросло на 29%

Рост числа концертов в РФ в первом полугодии 2025 года достиг 29% в годовом исчислении, число фестивалей увеличилось на 16%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование МТС Live.

Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года

Наибольший рост концертной активности зафиксирован в Тюмени (+93%), Казани (+128%) и Челябинске (+170%). Согласно данным исследования, на Москву и Санкт-Петербург приходится более половины всех мероприятий, однако доля регионов выросла по сравнению с 2024 годом с 43% до 48%.

Средняя стоимость билета увеличилась на 20% — с 2 097 до 2 639 рублей, а выручка от продаж выросла на 53%, достигнув полуторакратного увеличения.

Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин отметил, что на протяжении последних нескольких лет наблюдается устойчивый рост рынка развлечений, и по его прогнозам, ближайшие годы также будут продуктивными для отрасли.

Ранее в МТС Live сообщили, что концерты Anna Asti, Дианы Арбениной, Zoloto, ЛСП и «Три дня дождя» стали самыми популярными в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Игорь Войдаков
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