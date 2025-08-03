В пробке к Крымскому мосту стоят свыше 2100 машин
3 августа 202514:12
Более 2100 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на переправе.
На 14:00 мск со стороны Тамани перед мостом скопилось 1850 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов.
«В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средства. Время ожидания около часа», - указано в сообщении.
Накануне в очереди у Крымского моста скопилось 2,6 тысячи машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru