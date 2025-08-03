В пробке к Крымскому мосту стоят свыше 2100 машин

Более 2100 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на переправе.

В очереди у Крымского моста скопилось 2,6 тысячи машин

На 14:00 мск со стороны Тамани перед мостом скопилось 1850 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов.

«В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средства. Время ожидания около часа», - указано в сообщении.

Накануне в очереди у Крымского моста скопилось 2,6 тысячи машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПробкиКрымский МостРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры