СМИ: Эстония устанавливает ворота и барьеры на границе с Россией
Эстония начала устанавливать новые заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.
По информации ERR, на мосту Дружбы в Нарве, соединяющем Эстонию с российским Ивангородом, уже смонтированы массивные металлические ворота, перекрывающие автомобильную полосу — это первый элемент новой системы безопасности, призванной предотвратить несанкционированный въезд. В дальнейшем заграждения планируется установить и на пешеходной части моста. По данным ERR, новая инфраструктура будет завершена к концу сентября.
Как пояснил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу, работы проводятся для повышения уровня безопасности, в том числе с учётом инцидента несколько лет назад, когда автомобиль с российской стороны прорвал действующие барьеры. Он также отметил, что ворота позволят эффективнее контролировать ситуацию на мосту, включая возможный приток мигрантов.
Ранее сообщалось, что эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию, из-за чего на границе образовались километровые очереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru