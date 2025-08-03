СМИ: Эстония устанавливает ворота и барьеры на границе с Россией

По информации ERR, на мосту Дружбы в Нарве, соединяющем Эстонию с российским Ивангородом, уже смонтированы массивные металлические ворота, перекрывающие автомобильную полосу — это первый элемент новой системы безопасности, призванной предотвратить несанкционированный въезд. В дальнейшем заграждения планируется установить и на пешеходной части моста. По данным ERR, новая инфраструктура будет завершена к концу сентября.

Как пояснил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу, работы проводятся для повышения уровня безопасности, в том числе с учётом инцидента несколько лет назад, когда автомобиль с российской стороны прорвал действующие барьеры. Он также отметил, что ворота позволят эффективнее контролировать ситуацию на мосту, включая возможный приток мигрантов.

Ранее сообщалось, что эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию, из-за чего на границе образовались километровые очереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

