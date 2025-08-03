Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае

По информации МЧС, в районе города Горячий Ключ из-за подтопления оказалась отрезана незарегистрированная туристическая группа из 17 человек, одна из участниц которой сломала ногу. Спасатели на тяжёлой высокопроходимой технике эвакуировали всех туристов в безопасное место.

Уточняется, что урочище расположено в 8 км к юго-западу от села Фанагорийское.

Из-за сильных осадков на Кубани поднялся уровень воды в реке Дефань в Туапсинском районе, в результате чего затоплено 70 придомовых территорий в трёх населённых пунктах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

