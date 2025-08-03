Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников ЕГЭ на Кавказе
Рособрнадзор опроверг информацию, распространившуюся в Telegram-каналах, о якобы аномально высоком числе стобалльников на ЕГЭ в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
В сообщении в Telegram-канале ведомства уточняется, что в этих субъектах (Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня) максимальный балл получили 98 участников ЕГЭ, а по всей России — 7377 человек.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что действующая система проведения ЕГЭ гарантирует прозрачность и объективность. По официальным данным, наибольшее число стобалльников зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и ряде других регионов.
Представители ведомства также отметили, что статистика по всем субъектам РФ остаётся в пределах нормы, а достоверная информация о результатах экзаменов публикуется только на официальных ресурсах Рособрнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя выпускников, обратил внимание на небывалое количество учеников, сдавших экзамены на 100 баллов., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru