Российские школьники завоевали 4 медали на олимпиаде по информатике в Боливии

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и их наставников с успешным выступлением на Международной олимпиаде по информатике. По его словам, завоевав две золотые и две серебряные медали, ребята увеличили общее количество наград российских учащихся на международных олимпиадах в текущем году до 29. Также Чернышенко поблагодарил учителей, наставников и родителей за поддержку ребят.

Международная олимпиада по информатике (IOI), в которой в этом году приняли участие школьники из 87 стран, - ежегодное и самое престижное соревнование по информатике для старшеклассников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники Москвы завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии, проходившей на Филиппинах с 20 по 27 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

