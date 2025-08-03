Российские школьники завоевали 4 медали на олимпиаде по информатике в Боливии
4 российских старшеклассника завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии. Об этом сообщает МИД России в своем Telegram-канале.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и их наставников с успешным выступлением на Международной олимпиаде по информатике. По его словам, завоевав две золотые и две серебряные медали, ребята увеличили общее количество наград российских учащихся на международных олимпиадах в текущем году до 29. Также Чернышенко поблагодарил учителей, наставников и родителей за поддержку ребят.
Международная олимпиада по информатике (IOI), в которой в этом году приняли участие школьники из 87 стран, - ежегодное и самое престижное соревнование по информатике для старшеклассников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники Москвы завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии, проходившей на Филиппинах с 20 по 27 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru