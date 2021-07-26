В Турции зафиксировали максимальное с мая число случаев COVID

Число случаев заражения COVID в Турции за минувшее воскресенье стало максимальным с 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что за предыдущие 24 часа зарегистрировано 15 191 случай заражения. Всего было проведено свыше 224 тысяч тестов.

В стране последние дни наблюдается значительный рост числа заражений коронавирусом. Несмотря на это, в понедельник посольство Турции в России заявило, что страна не намерена вводить никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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