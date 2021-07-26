В Турции зафиксировали максимальное с мая число случаев COVID

Отмечается, что за предыдущие 24 часа зарегистрировано 15 191 случай заражения. Всего было проведено свыше 224 тысяч тестов.

В стране последние дни наблюдается значительный рост числа заражений коронавирусом. Несмотря на это, в понедельник посольство Турции в России заявило, что страна не намерена вводить никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов.

