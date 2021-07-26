Турция опровергла возможность ограничений для россиян из-за коронавируса

Посольство Турции в России заявило, что страна не намерена вводить никаких ограничений или ужесточения мер для туристов из России.

Накануне глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан заявил в Twitter, что Турция должна ввести более строгие меры в отношении российских туристов из-за роста числа зараженных COVID-19 в стране, передает РИА ФАН.

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В дипведомстве пояснили, что высказывание Джейхана является его личным мнением и не отражает позиции Анкары по данному вопросу, передает TourDom.ru.

В дипведомстве также отметили, что страна успешно борется с распространением коронавируса.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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