Вакцинированные россияне смогут въехать в Венгрию без дополнительных тестов

С 27 июля российским туристам, у которых есть прививка от коронавируса, не нужно будет сдавать дополнительные тесты для въезда в Венгрию. Об этом заявил глава местного МИДа Петера Сийярто.

Министр отметил, что такое решение взаимовыгодно для государств.