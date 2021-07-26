Вакцинированные россияне смогут въехать в Венгрию без дополнительных тестов
С 27 июля российским туристам, у которых есть прививка от коронавируса, не нужно будет сдавать дополнительные тесты для въезда в Венгрию. Об этом заявил глава местного МИДа Петера Сийярто.
Министр отметил, что такое решение взаимовыгодно для государств.
Глава МИД отметил, что россияне помогут восстановить туристическую отрасль, которая сильно пострадала из-за пандемии и ограничительных мер.
Сейчас для поездки в Венгрию россияне должны были предоставить два отрицательных теста на коронавирус, сделанные в течение пяти дней до въезда с разницей в 48 часов, либо отправиться на двухнедельный карантин после пересечения границы.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турции придётся искать баланс между ужесточением ограничений для туристов и экономикой: при жёстком карантине в страну просто никто не полетит.
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