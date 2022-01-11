В Турции вновь обновился максимум по суточным заражениям COVID
11 января 202221:32
Минздрав Турции зарегистрировал новый максимум по числу суточных заражений коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Так, за минувшие сутки в Турции было выявлено 74,2 тысячи новых случаев. Этот показатель стал самым высоким с начала пандемии.
Всего за прошедшие 24 часа было проведено более 430 тысяч тестов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
- Цена нефти Brent превысила $83 впервые с ноября
- Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»
- ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19
- Психолог рассказала, как бороться с выгоранием
- Москву ожидают резкие перепады температур
- «Динамо» анонсировало трансфер Смолова
- В Госдуме предложили снизить заработную плату депутатов до средней по стране
- Марину Хлебникову выписали из больницы
- NYT: переговоры России и США закончились «победой Кремля»
11 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru