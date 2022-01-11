В Турции вновь обновился максимум по суточным заражениям COVID

Минздрав Турции зарегистрировал новый максимум по числу суточных заражений коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, за минувшие сутки в Турции было выявлено 74,2 тысячи новых случаев. Этот показатель стал самым высоким с начала пандемии.

Всего за прошедшие 24 часа было проведено более 430 тысяч тестов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияКоронавирус
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