В Турции создадут новый банк для работы с картами «Мир»
В Турции намерены создать новый банк для работы с картами российской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Решение об этом представят «в скором времени», заявил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.
Турция после отказа от использования российской платежной системы «Мир» может создать техническую систему для туристов из РФ, считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Антонов: Россия будет защищать Крым как свою территорию
- Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России
- В Британии отвергли причастность подлодок к диверсии на СП
- Антонов: США подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав
- В США заявили о «сфабрикованных» результатах референдумов
- Стало известно, на сколько России хватит запасов газа и нефти
- В Госдепе не исключили применение устава НАТО из-за диверсии на «СП»
- СМИ: в Херсоне произошли взрывы
- Пенсии по старости проиндексируют на 4,8%
- Вильфанд сообщил, ждать ли снег в Москве в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru