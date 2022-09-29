В Турции создадут новый банк для работы с картами «Мир»

В Турции намерены создать новый банк для работы с картами российской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

СМИ допустили, что Турция в ближайшие дни представит детали альтернативы системе «Мир»

Решение об этом представят «в скором времени», заявил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

Турция после отказа от использования российской платежной системы «Мир» может создать техническую систему для туристов из РФ, считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыТурция
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