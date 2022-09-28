Эксперты рассказали, чем могут заменить систему «Мир» в Турции

Турция после отказа от использования российской платежной системы «Мир» может создать техническую систему для туристов из РФ, считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее стало известно, что турецкие госбанки отказались принимать карты «Мир», в стране не осталось кредитных организаций, работающих с российской платежной системой. При этом в Анкаре планируют в ближайшие дни объявить детали новой платежной системы, которая станет альтернативой «Миру».

«Я предполагаю, что будет создана чисто техническая система из турецких банков, которая будет предлагать обслуживание карт нашим туристам. То есть обладатель карты будет обслуживаться в турецкой системе, так происходит замена электронной российской системы на турецкую в обход санкций», — рассказал Юденков.

Профессор предположил, что у россиян останутся те же банковские карты, либо им предложат замену в самой Турции: пока точная технология альтернативы неизвестна.

В свою очередь, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков допустил, что карты «Мир» может ожидать ребрендинг, или же стороны создадут новую платежную систему на основе рубля и лиры. По мнению эксперта, более вероятен второй вариант, поскольку карты под новым именем также могут попасть под санкции.

«Ну, в принципе, и второй вариант может закрыться, тут зависит от того, будут ли или нет нарушаться в этом случае санкции. Если будут, то какая разница? При этом надо понимать, что для Турции значительно важнее европейский и американский рынок, чем российский», — заключил Солодков.

