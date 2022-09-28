СМИ допустили, что Турция в ближайшие дни представит детали альтернативы системе «Мир»

Правительство Турции в ближайшие дни объявит детали платежной системы, альтернативной российской системе «Мир». Об этом пишет газета Aydınlık, ссылаясь на источники.

СМИ: Отказ от карт «Мир» в Турции ударит по торговле с Россией

Ранее стало известно, что турецкие государственные и частные банки прекратили использование системы «Мир», напоминает РИА ФАН. Организации приняли такое решение из-за опасений вторичных санкций США. При этом СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству разработать совместно с РФ альтернативы российской платежной системе.

«Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы [системе] "Мир", будут объявлены через день или два», — отмечает газета.

По данным издания, туристы и бизнес в туристических регионах «испытывают трудности с платежами» и призывают власти решить проблему.

Между тем в Турции предупредили, что отказ от системы «Мир» ударит по торговле и туризму с Россией, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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