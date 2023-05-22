В Турции сообщили, когда начнет работу газовый хаб
Газовый хаб в Турции начнет работать в течение года, сообщил телеканалу Haber Global глава Минэнерго Фатих Донмез.
По его словам, проект особенно важен для стран Южной Европы. Благодаря хабу появится возможность продавать больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции.
Анкара сможет поставлять европейским потребителям через центр на своей территории около 40 миллиардов кубометров газа. Турция ведет переговоры с 15 странами, которые могли бы стать участниками проекта.
Ранее в Кремле рассказали о сроках строительства газового хаба в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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