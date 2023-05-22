В Турции сообщили, когда начнет работу газовый хаб

Газовый хаб в Турции начнет работать в течение года, сообщил телеканалу Haber Global глава Минэнерго Фатих Донмез.

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По его словам, проект особенно важен для стран Южной Европы. Благодаря хабу появится возможность продавать больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции.

Анкара сможет поставлять европейским потребителям через центр на своей территории около 40 миллиардов кубометров газа. Турция ведет переговоры с 15 странами, которые могли бы стать участниками проекта.

Ранее в Кремле рассказали о сроках строительства газового хаба в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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