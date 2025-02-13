Приговор по делу о массовом отравлении шаурмой вынесен в Курской области

Суд в Курске огласил вердикт по делу о массовом отравлении шаурмой в городе Льгове и смерти девушки. К различным срокам лишения свободы приговорены четверо обвиняемых - уроженцев Таджикистана, информирует объединенная пресс-служба областной судебной системы.

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Владелец торгового киоска приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Двое поваров и их помощник получили по 2,5 года лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски девяти потерпевших на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в данной точке фастфуда были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего в сентябре 2023 года отравились более 20 человек. Одна девушка умерла в больнице. Причиной отравления стал стафилококк. Никто из четверых подсудимых свою вину не признал.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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