В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш с населением около 376 тысяч человек. Подземные толчки ощущались в Кахраманмараше и в соседних провинциях Адыяман и Газиантеп.

О разрушениях информации нет. Власти просят жителей не подходить к поврежденным зданиям из-за их возможного обрушения.

По последним данным, от мощного землетрясения, произошедшего ранее в Турции, погибли 40 тысяч 642 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала срочно выделить $84,5 млн для поддержки жителей Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
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