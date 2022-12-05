В Турции призвали Запад «не сжигать мосты» с Москвой

Запад не должен «сжигать мосты» с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на al-Jazeera.

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Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, с кризисом вокруг Украины началась вторая «холодная война», и она продлится до тех пор, пока все стороны не соберутся вместе и не создадут параметры новой сделки по гарантиям безопасности.

«Архитектуры безопасности, где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу», — отметил политик. Калын подчеркнув, что если Запад окончательно «рассорится» с российским властями, то выстраивать диалог с Москвой будет некому.

Страны Запада могут прекратить украинский конфликт, предоставив России гарантии безопасности, считает обозреватель Джек Бакби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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