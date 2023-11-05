В Турции применили водометы против пытавшихся проникнуть на базу США

Митинг был завершающим этапом акции «Независимость для Палестины». После окончания мероприятия организаторы попросили собравшихся разойтись.

Отдельные демонстранты отказались расходиться и попытались проникнуть на территорию авиабазы. Силы безопасности применили против них водометы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге 27 октября назвал Израиль военным преступником. По его словам, Запад несет ответственность за смерти тысяч палестинцев в секторе Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

