СМИ: Магазины в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана

Супермаркеты в Израиле приостановили импорт продуктов из Турции после заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Haaretz.

Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником

«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как ... Эрдоган выразил поддержку [палестинскому движению] ХАМАС», — отмечает газета.

Ранее турецкий президент появился на митинге в Стамбуле в шарфе цветов флага Палестины, а также заявил, что Анкара намерена объявить Израиль страной — военным преступником, напоминает телеканал «360». Кроме того, Эрдоган раскритиковал Запад, поддерживающий продолжение боевых действий в секторе Газа, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганИзраильТурция

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