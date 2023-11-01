СМИ: Магазины в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана

«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как ... Эрдоган выразил поддержку [палестинскому движению] ХАМАС», — отмечает газета.

Ранее турецкий президент появился на митинге в Стамбуле в шарфе цветов флага Палестины, а также заявил, что Анкара намерена объявить Израиль страной — военным преступником, напоминает телеканал «360». Кроме того, Эрдоган раскритиковал Запад, поддерживающий продолжение боевых действий в секторе Газа, отмечает РЕН ТВ.

