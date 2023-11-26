В Турции после ливней море подтопило несколько городов
В ряде турецких регионов море вышло из берегов и подтопило районы городов, передают местные СМИ.
В нескольких провинциях прошел мощный ураган с ливнями. Власти объявили «оранжевый» уровень угрозы.
На западе страны подтопило несколько районов города Измир, включая центр. В соцсетях появились видео с затопленными улицами. Припаркованные автомобили наполовину ушли под воду.
Ранее в городе Горячий Ключ и станице Пятигорская Краснодарского края подтопило частные домовладения и придомовые территории. На регион обрушились мощные ливни, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru