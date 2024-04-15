В Турции после аварии на фуникулере арестовали пять человек
Пять человек арестовали в рамках расследования смертельной аварии на фуникулере в Анталье в Турции. Об этом заявил министр юстиции республики Йылмаз Тунч.
«После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее», — написал Тунч в социальной сети Х.
Министр уточнил, что в отношении восьми человек ввели судебный контроль, еще одного отпустили на свободу, отмечает «Свободная пресса».
Ранее в Анталье часть опоры фуникулера оторвалась и разрушила пол одной из кабинок. Находившиеся в ней люди упали с высоты, один человек погиб, пострадали 17, напоминает РЕН ТВ. Движение фуникулера приостановили, в кабинках на высоте застряли 174 человека. Спасатели завершили их эвакуацию лишь спустя 23 часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru