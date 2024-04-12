Несколько человек пострадали при падении кабинки фуникулера в Анталье
12 апреля 202419:37
Кабинка фуникулера, которая работала на 605-метровой канатной дороге, упала с высоты в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает агентство IHA.
Причина инцидента выясняется. Известно, что в результате падения кабинки пострадали люди - их число уточняется.
К месту происшествия направлены бригады медиков и спасатели. Прочие кабинки зависли в воздухе, экстренные службы спасают пассажиров.
Ранее в Рицинском заповеднике в Абхазии погиб гражданин России, который сорвался с канатной дороги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru