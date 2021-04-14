Турция обновила рекордный показатель по заражениям COVID-19 за сутки
Минздрав Турции объявил о максимальном суточном приросте по заражениям коронавирусом в стране с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, за минувшие сутки число зарегистрированных заражений составило 62 797. Предыдущая максимальная отметка была зафиксирована накануне - 59 187 случаев.
Кроме того, в стране был зафиксирован рекордный суточный показатель по летальным исходам: за сутки умерли от инфекции 279 человек.
Ранее в понедельник стало известно, что РФ приостановит авиасообщение с Турцией на фоне резкого роста случаев коронавируса в стране. По решению российского правительства регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru