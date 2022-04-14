В Турции назвали условие присоединения к антироссийским санкциям
Турция присоединится к санкциям Запада в отношении России, если их одобрит ООН. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
Как отметил глава турецкого МИД, Анкара следует международному праву и намерена вести взвешенную политику.
«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — цитирует министра ТАСС.
После начала военной операции России на Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не Анкара не будет отказываться от сотрудничества с Москвой. Глава республики подчеркивал, что у Турции и РФ политические, военные и экономические отношения, напоминает «Свободная пресса».
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