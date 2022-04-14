В Турции назвали условие присоединения к антироссийским санкциям

Турция присоединится к санкциям Запада в отношении России, если их одобрит ООН. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине

Как отметил глава турецкого МИД, Анкара следует международному праву и намерена вести взвешенную политику.

«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — цитирует министра ТАСС.

После начала военной операции России на Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не Анкара не будет отказываться от сотрудничества с Москвой. Глава республики подчеркивал, что у Турции и РФ политические, военные и экономические отношения, напоминает «Свободная пресса».

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