Sputnik V пролетел мимо Турции, но быстро вернулся. Геополитические подробности

Турция решила отказаться от закупки российской вакцины против коронавируса. С таким заявлением выступил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, слова которого приводит газета Habertürk. По его словам, проблема возникла из-за критериев соответствия так называемой Надлежащей лабораторной практике. «Российская вакцина не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину», - заявил глава турецкого Минздрава. В связи с этим российская вакцина не может быть лицензирована в Турции, а потому вышла за рамки интересов Анкары, - добавил он.

Официальная реакция Москвы была немедленной, но несколько отвлеченной. Комментируя сообщения об отказе Турции от российской вакцины, пресс-секретарь президента заявил, что результаты тестирования и испытаний говорят о ее эффективности и надежности, и о важной роли в борьбе с пандемией. Об отношении высшего руководства страны к такому решению турецкого Минздрава Дмитрий Песков ничего не сказал.

Перед разработчиком вакцины никогда не стояла задача сертифицировать свое производство по стандартам Турции или Евросоюза, но это ничего не говорит о ее качестве. Так отозвался о заявлении турецкого министра глава российского Центра имени Гамалеи, который и создал вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург. Он, кстати, признал, что лабораторное производство Центра сертифицировано по стандартам Минпромторга, но европейского сертификата действительно нет. «Сейчас Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал на сертификацию вакцины в ВОЗ, и ВОЗ может рекомендовать ее другим странам, в том числе Турции», - заявил РБК Александр Гинцбург.



В самом РФПИ были более эмоциональны, упомянув в числе прочего модное ныне понятие fake news. Именно так расценил источник агентства ТАСС в РФПИ сообщения об отказе Турции от закупки российской вакцины. По этим данным, переговоры по поставкам вакцины «Спутник V» в Турцию продолжаются. В самой России, кстати, масштабная вакцинация при помощи «Спутника» уже началась. Она, в частности, идет с минувших выходных в Москве, а также в Вооруженных силах России.

Возможность поставок из России в Турцию вакцины от COVID-19 обсуждалась ранее президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Видимо, поэтому турки как-то быстро одумались. Поздно вечером глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа опроверг отказ турецкой стороны от закупки российской вакцины «Спутник V».

Как заявил глава турецкого Минздрава, российская вакцина должна пройти токсикологические исследования, работу над которыми начали турецкие специалисты.

«Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — добавил министр.

И тем самым, видимо, спас Турцию от второго "помидорного эмбарго".

