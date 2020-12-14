В Турции на новогодние праздники введут круглосуточный комендантский час
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в стране на период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению турецкого президента, коментантский час должен будет соблюдаться с 21 вечера 31 декабря до 5 утра 4 января.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых анти-ковидных ограничениях. Так, в стране закрыли бани, сауны, бассейны и спортзалы, а в торговые центры допускается только определённое количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только на вынос.
Авиасообщение России с Турцией, прерванное в начале пандемии коронавируса, возобновилось в августе. Сначала открылось регулярное сообщение с Анкарой и Стамбулом, а затем возобновились чартерные перевозки на турецкие курорты - Анталья, Бодрум и Даламан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru