В Турции на новогодние праздники введут круглосуточный комендантский час

Согласно заявлению турецкого президента, коментантский час должен будет соблюдаться с 21 вечера 31 декабря до 5 утра 4 января.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых анти-ковидных ограничениях. Так, в стране закрыли бани, сауны, бассейны и спортзалы, а в торговые центры допускается только определённое количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только на вынос.

Авиасообщение России с Турцией, прерванное в начале пандемии коронавируса, возобновилось в августе. Сначала открылось регулярное сообщение с Анкарой и Стамбулом, а затем возобновились чартерные перевозки на турецкие курорты - Анталья, Бодрум и Даламан.



