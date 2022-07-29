В Турции из-за лесного пожара эвакуированы постояльцы отелей на курорте Мармарис

В Турции лесные пожары достигли курортной зоны, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, огонь подобрался к популярному у туристов Мармарису, где сгорели несколько строений.

По заявлению мэра Мармариса Мехмета Октая, все сотрудники туристических отелей и проживающие в них постояльцы уже эвакуированы.