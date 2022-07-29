В Турции из-за лесного пожара эвакуированы постояльцы отелей на курорте Мармарис

В Турции лесные пожары достигли курортной зоны, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, огонь подобрался к популярному у туристов Мармарису, где сгорели несколько строений.

По заявлению мэра Мармариса Мехмета Октая, все сотрудники туристических отелей и проживающие в них постояльцы уже эвакуированы.

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В тушении лесных пожаров задействовано семь вертолетов и пять самолетов.

В Управлении по лесному хозяйству Турции в пятницу сообщили, что пожар, вспыхнувший в Мармарисе, уже взят под контроль.

Ранее в МЧС РФ заявили, что почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары.

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
ТЕГИ:ТуристыКурортыТурцияЛесные Пожары
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