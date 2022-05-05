МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары
В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что возгорания есть практически в каждом субъекте.
Еще примерно в половине субъектов введен особый противопожарный режим введен. Речь идет о 46 регионах. Особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники. Согласно КоАП РФ, за его нарушение на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.
Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары
- В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Миробивир»
- Болгарские политики сняли украинский флаг со здания администрации в Софии
- Шольц: Санкции с России будут сняты только после согласования с Украиной
- В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука
- ВОЗ: Избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек
- Paulig закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ
- Зеленский пообщался со Штайнмайером
- Росгвардия ликвидировала в Харьковской области лидера ячейки теробороны Украины
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru