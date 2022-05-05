МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары

В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что возгорания есть практически в каждом субъекте.

Еще примерно в половине субъектов введен особый противопожарный режим введен. Речь идет о 46 регионах. Особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники. Согласно КоАП РФ, за его нарушение на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.