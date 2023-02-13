В Турции из-под завалов спасли ребенка
Спасателям удалось спасти спустя 178 часов после землетрясения на юго-востоке Турции шестилетнюю девочку, сообщают местные СМИ. Ребенок провел под завалами больше недели.
Отмечается, что девочка по имени Мирай была спасена из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман. Также турецкие телеканалы рассказали об успешном вызволении жительницы города Антакья. Она провела под обломками 176 часов, и, как отмечают местные СМИ, при виде спасенной женщины спасатели не смогли сдержать слезы радости.
Ранее "Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома, который образовался после сокрушительного землетрясения в Турции. Его ширина составляет более 200 метров, глубина - около 30.
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