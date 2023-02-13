В Турции из-под завалов спасли ребенка

Отмечается, что девочка по имени Мирай была спасена из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман. Также турецкие телеканалы рассказали об успешном вызволении жительницы города Антакья. Она провела под обломками 176 часов, и, как отмечают местные СМИ, при виде спасенной женщины спасатели не смогли сдержать слезы радости.

Ранее "Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома, который образовался после сокрушительного землетрясения в Турции. Его ширина составляет более 200 метров, глубина - около 30.

