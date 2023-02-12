«Роскосмос» разместил снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
Корпорация «Роскосмос» разместила снимок тектонического разлома, который образовался после землетрясения в Турции, сделанный с орбиты, в своем Telegram-канале.
«Роскосмос» ведет мониторинг последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции, Сирии и ряде других стран.Снимок сделан аппаратом «Канопус-В», - говорится в сообщении.
Тектонический разлом шириной более 200 и глубиной около 30 метров возник после землетрясения в турецкой провинции Хатай, передает агентство IHA Haber. Огромный провал образовался посреди оливкового поля.
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