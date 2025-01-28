Турция создаст комиссию для расследования пожара в отеле на курорте Карталкая

Спикер парламента Нуман Куртулмуш выразил надежду, что выводы депутатов помогут установить причины трагедии и дополнительно помогут прокуратуре в расследовании дела. Он подчеркнул, что важно, чтобы все виновные в инциденте понесли наказание.

21 января в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел пожар, унесший жизни 78 человек и ранивший 51. Предварительные расследования указывают на халатность персонала: сотрудники кухни оставили включенным гриль и пытались тушить огонь водой вместо использования огнетушителя, передает «Радиоточка НСН».

