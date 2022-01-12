В Турции число заражений COVID в январе выросло в четыре раза
В Турции число заражений коронавирусом за январь выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
По данным турецкого ведомства, на текущий момент доминирующим штаммом в стране стал «омикрон».
Отмечается, что при росте числа заражений количество госпитализаций снижается. В связи с этим в ведомстве предполагают, что «омикрон» снизит опасность пандемии.
Ранее в ВОЗ заявили, что наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса «омикрон» подвергаются невакцинированные и пожилые.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru