В Турции число заражений COVID в январе выросло в четыре раза

В Турции число заражений коронавирусом за январь выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

По данным турецкого ведомства, на текущий момент доминирующим штаммом в стране стал «омикрон».

Отмечается, что при росте числа заражений количество госпитализаций снижается. В связи с этим в ведомстве предполагают, что «омикрон» снизит опасность пандемии.

Ранее в ВОЗ заявили, что наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса «омикрон» подвергаются невакцинированные и пожилые.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияКоронавирус
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