В Турции число заражений COVID-19 за сутки вновь превысило 40 тысяч
Минздрав Турции зафиксировал более 40 тысяч заражений COVID-19 в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за минувшие сутки скончался 341 пациент с коронавирусом.
Ранее 16 апреля в Турции был зарегистрирован максимальный суточный прирост заражений с начала пандемии - 63 082, а 21 апреля максимальное число летальных исходов - 362.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в стране с 29 апреля по 17 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Граждане Турции ограничиваются в передвижении между городами, а также в посещении общественных мест. России приостановила авиасообщение со страной до 1 июня текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru