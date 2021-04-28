В Турции ожидают начала поставок «Спутника V» в мае

Минздрав Турции подписал соглашение о поставках российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава ведомства Фахреттин Коджа в видеообращении, опубликованном в Twitter. По его словам, ввоз препарата планируют начать в мае. Поставки должны будут совершаться в течение следующих шести месяцев.

Также Коджа рассказал, что помимо самой вакцины соглашение предусматривает и передачу технологий. Сейчас в Турции находятся на третей фазе испытаний препарата.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами. Также он прокомментировал перспективы использования «Спутника» в Европе, отметив важность бюрократических барьеров в этом вопросе.

