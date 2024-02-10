В Турции арестовали 54 человек по делу о теракте в Стамбуле

Суд арестовал 48 подозреваемых по делу о теракте у входа в здание суда в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Инцидент произошел 6 февраля в районе Чаглаян. На здание суда напали два стрелка, в результате пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Позже один из них скончался.

Как сообщал глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, в рамках расследования теракта были задержаны 96 человек. Позднее министр подтвердил арест подозреваемых, указав, что 48 фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

«Кроме того, арестованы пять из шести подозреваемых за размещение провокационных сообщений в социальных сетях после нападения», — написал Тунч в соцсети X.

Министр подчеркнул, что всего по делу о теракте арестовали 54 человека.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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