В Турции арестовали 54 человек по делу о теракте в Стамбуле
Суд арестовал 48 подозреваемых по делу о теракте у входа в здание суда в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел 6 февраля в районе Чаглаян. На здание суда напали два стрелка, в результате пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Позже один из них скончался.
Как сообщал глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, в рамках расследования теракта были задержаны 96 человек. Позднее министр подтвердил арест подозреваемых, указав, что 48 фигурантов отпустили под подписку о невыезде.
«Кроме того, арестованы пять из шести подозреваемых за размещение провокационных сообщений в социальных сетях после нападения», — написал Тунч в соцсети X.
Министр подчеркнул, что всего по делу о теракте арестовали 54 человека.
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