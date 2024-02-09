Более 100 человек задержали после теракта у суда в Стамбуле

Он уточнил, что 96 из них задержали по подозрению в причастности к террористической деятельности.

«Продолжаются их допросы. Расследование ведётся всесторонне, в том числе на предмет связи с внешними силами», - заключил министр.

Ранее мужчина и женщина напали на здание суда в Стамбуле. Инцидент произошёл 6 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате стрельбы ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских.

