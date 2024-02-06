СМИ: Два стрелка напали на здание суда в Стамбуле
6 февраля 202412:35
Мужчина и женщина напали на здание суда в Стамбуле, сообщает МВД Турции.
В результате стрельбы ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских.
Напавшие ликвидированы, отметили в МВД страны. Причины атаки пока не названы.
Ранее полиция задержала неадекватного мужчину, напавшего на ребенка в магазине в Курчатове Курской области, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru