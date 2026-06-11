Не туда зашла: Почему в Турции задержали звезду «Великолепного века»
В Турции очень часто проводятся рейды по борьбе с распространением наркотиков, а известные актеры могли просто оказаться в не том месте в не то время, заявил НСН Тогрул Исмаил.
Турецкая полиция может задержать кого угодно и откупиться не получится, но известные люди могут не иметь ничего общего с наркодилерами, так как в случае облавы арестовывают всех, а невиновных потом отпускают, рассказал НСН профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
В Стамбуле ночью 11 июня прошла очередная антинаркотическая операция, при которой полиция задержала 22 известных деятеля турецкого шоу-бизнеса. Среди них — победительница конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и актриса сериала «Великолепный век. Империя Кёсем» Берен Саат. Об этом сообщило МВД республики. Исмаил подчеркнул, что это еще ничего не значит.
«Видимо, есть какая-то информация или утечка. Обычно полиция просто задерживает всех, потом проверяет и отпускает. Это далеко не гарантия, что что-то было на самом деле. До этого тоже были задержания, но арестовывали далеко не всех. Просто актеры оказались в конкретном месте во время рейда. Здесь не может быть никакой подставы, потому что такое давление на очень популярных людей может закончиться скандалом. Наказание за это нарушение очень серьезное, даже если ты влиятельный человек и сторонник режима, то тебя могут задержать, потому что за этим тщательно следят. Даже известной личности не получится откупиться», — указал он.
Крупные антинаркотические рейды проходят в Турции, в частности в Стамбуле, с октября 2025 года. По словам генпрокурора города Фатиха Денмеза, положительные результаты тестов были выявлены у 77% проверенных знаменитостей, а всего при расследовании задержаны более 250 человек, включая актеров и инфлюенсеров. В апреле в столице задержали 17 человек по делу о покупке и хранении наркотиков, в том числе актрису из сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил НСН, почему российская актриса Аглая Тарасова отделалась условным сроком за контрабанду наркотиков.
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