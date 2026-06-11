Турецкая полиция может задержать кого угодно и откупиться не получится, но известные люди могут не иметь ничего общего с наркодилерами, так как в случае облавы арестовывают всех, а невиновных потом отпускают, рассказал НСН профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.



В Стамбуле ночью 11 июня прошла очередная антинаркотическая операция, при которой полиция задержала 22 известных деятеля турецкого шоу-бизнеса. Среди них — победительница конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и актриса сериала «Великолепный век. Империя Кёсем» Берен Саат. Об этом сообщило МВД республики. Исмаил подчеркнул, что это еще ничего не значит.