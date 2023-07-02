В ЦРУ заявили о возросших возможностях вербовать шпионов в России
Растет возможность вербовать шпионов в России, сообщил Reuters глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
По его словам, это связано с тем, что в РФ растет недовольство из-за конфликта вокруг Украины, которое «продолжит постепенно разъедать руководство» страны. «Это недовольство дает нам возможность, которая выпадает раз в поколение, — в ее основе лежит агентурная разведка», — сказал Бернс.
Отмечается, что ЦРУ не позволит этой возможности «пропасть даром».
Ранее Украина передала директору ЦРУ план о начале переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стрельба в Хорватии: один человек погиб, несколько пострадали
- Ожидание в пробке у Крымского моста составляет 3 часа
- Маск рассказал о новых ограничениях в Twitter
- «Потраченные на Украину деньги пригодились бы французам»: Медведев дал совет Макрону
- Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал учить детей подавать сигнал о помощи
- В Казахстане введут строгие ограничения для электросамокатов
- Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области
- Три человека погибли в ДТП под Саратовом
- На станции метро «Каширская» в Москве мужчина упал на пути
- Воздушный шар с людьми рухнул в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru