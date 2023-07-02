В ЦРУ заявили о возросших возможностях вербовать шпионов в России

По его словам, это связано с тем, что в РФ растет недовольство из-за конфликта вокруг Украины, которое «продолжит постепенно разъедать руководство» страны. «Это недовольство дает нам возможность, которая выпадает раз в поколение, — в ее основе лежит агентурная разведка», — сказал Бернс.

Отмечается, что ЦРУ не позволит этой возможности «пропасть даром».

Ранее Украина передала директору ЦРУ план о начале переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

