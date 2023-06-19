Ветеран ЦРУ Макговерн озвучил сроки начала переговоров по Украине

Он полагает, что к изменению позиции Запада приведет успех российской армии на поле боя. По мнению Макговерна, администрация США может принудить Зеленского к переговорам через две-три недели.

В противном случае российские войска смогут дойти до западных регионов Украины, предупредил эксперт.

В США и Европе сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что на Западе считают цели Киева недостижимыми, передает «Радиоточка НСН».

