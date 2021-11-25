В ЦРУ пригрозили Москве из-за «гаванского синдрома»

Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР. Он заявил им, что заставлять дипломатов США и их членов семьи страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний выходит «за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб».

В октябре полиция ФРГ начала расследование в связи с проявлением симптомов «гаванского синдрома» у 200 дипломатов США в Берлине и членов их семей.

«Гаванский синдром» впервые появился среди американских граждан в столице Кубы в 2016 и 2017 годах. Тогда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента массово жаловались на слуховые и зрительные галлюцинации и ощущение давления в голове. Причиной этого могли стать радиоволны.

