В ЦРУ пригрозили Москве из-за «гаванского синдрома»
Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре предупредил, что Москва может столкнуться с последствиями, если американские спецслужбы придут к выводам, что российские власти виновны в «гаванском синдроме» у американских дипломатов, пишет Washington Post со ссылкой на своих собеседников.
Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР. Он заявил им, что заставлять дипломатов США и их членов семьи страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний выходит «за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб».
В октябре полиция ФРГ начала расследование в связи с проявлением симптомов «гаванского синдрома» у 200 дипломатов США в Берлине и членов их семей.
«Гаванский синдром» впервые появился среди американских граждан в столице Кубы в 2016 и 2017 годах. Тогда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента массово жаловались на слуховые и зрительные галлюцинации и ощущение давления в голове. Причиной этого могли стать радиоволны.
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