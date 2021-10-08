Полиция ФРГ заявила о расследовании «гаванского синдрома» у 200 дипломатов США
Полиция ФРГ начала расследование в связи с проявлением симптомов «гаванского синдрома» у 200 дипломатов США в Берлине и членов их семей. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Гаванский синдром» впервые появился среди американских граждан в столице Кубы в 2016 и 2017 годах. Тогда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента массово жаловались на слуховые и зрительные галлюцинации и ощущение давления в голове. Причиной этого могли стать радиоволны.
В июле в Австрии произошла аналогичная ситуация с 20 американскими госслужащими. Тогда американцы также заявляли о внезапном головокружении и головных болях неясного генезиса.
Глава ЦРУ Уильям Бернс, комментируя атаки, заявил, что в инциденте якобы могла участвовать Россия. При этом Бернс не стал делать «поспешных выводов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Саакашвили закончил тюремную голодовку
- Instagram вновь дал сбой
- В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС
- Удар по печени: токсиколог предупредил о «побочке» при лечении COVID-19
- Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией
- Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство
- Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков
- Муратов ответил на вопрос о возможных политических планах
- Москвичей предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем
- Назван диапазон курса доллара к концу года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru