Полиция ФРГ заявила о расследовании «гаванского синдрома» у 200 дипломатов США

Полиция ФРГ начала расследование в связи с проявлением симптомов «гаванского синдрома» у 200 дипломатов США в Берлине и членов их семей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Гаванский синдром» впервые появился среди американских граждан в столице Кубы в 2016 и 2017 годах. Тогда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента массово жаловались на слуховые и зрительные галлюцинации и ощущение давления в голове. Причиной этого могли стать радиоволны.

В июле в Австрии произошла аналогичная ситуация с 20 американскими госслужащими. Тогда американцы также заявляли о внезапном головокружении и головных болях неясного генезиса.

Глава ЦРУ Уильям Бернс, комментируя атаки, заявил, что в инциденте якобы могла участвовать Россия. При этом Бернс не стал делать «поспешных выводов».

