В ЦРУ не исключили причастность России к отравлению дипломатов
Директор ЦРУ Уильям Бернс не исключил, что Россия причастна к «гаванскому синдрому», сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва может стоять за эпизодами ухудшения состояния здоровья американских дипломатов. При этом Бернс отмечает, что из-за нехватки данных нельзя сделать однозначных выводов.
По данным директора ЦРУ, с 2016 года по всему миру была зарегистрирована пара сотен случаев «гаванского синдрома».
Как сообщалось, проблемы со здоровьем, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе и в КНР, вызвало направленное радиочастотное излучение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на отчет Национальной академии наук США.
«Наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — говорят в ведомстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- На Транссибе обрушился мост из-за дождей в Забайкалье
- В ЦРУ не исключили причастность России к отравлению дипломатов
- В правительстве работают над индексацией пенсий работающим россиянам
- Пушков прокомментировал угрозы Киева о реванше по «Северному потоку — 2»
- Ученые предупредили об угрозе засухи в Оренбуржье
- Назван простой способ стать миллионером
- Минздрав предупредил переболевших коронавирусом о тромбозе
- Украина намерена продолжить борьбу против «Северного потока - 2»
- США раскритиковали власти Китая за отказ от поиска источника COVID-19
- Получать госуслуги можно будет через сайты банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru