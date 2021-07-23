В ЦРУ не исключили причастность России к отравлению дипломатов

По его словам, Москва может стоять за эпизодами ухудшения состояния здоровья американских дипломатов. При этом Бернс отмечает, что из-за нехватки данных нельзя сделать однозначных выводов.

По данным директора ЦРУ, с 2016 года по всему миру была зарегистрирована пара сотен случаев «гаванского синдрома».

Как сообщалось, проблемы со здоровьем, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе и в КНР, вызвало направленное радиочастотное излучение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на отчет Национальной академии наук США.

«Наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — говорят в ведомстве.

