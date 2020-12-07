Стала известна причина «акустической атаки» против американских дипломатов на Кубе
Проблемы со здоровьем, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе и в КНР, вызвало направленное радиочастотное излучение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на отчет Национальной академии наук США.
«Наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — говорят в ведомстве.
Американские специалисты и ранее предполагали, что на сотрудников дипломатических ведомств могли воздействовать с помощью звуковых волн, не воспринимаемых человеческим ухом.
Первые жалобы на плохое самочувствие, тошноту, головокружение, потерю памяти американские дипломаты стали озвучивать еще в 2016-м году.
Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о невозможности проведения Россией «акустических атак» на американских дипломатов. В тв-эфире политик отрицательно ответил на вопрос, обращалась ли Куба к Москве для проведения атак.
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