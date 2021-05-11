Politiсо: ГРУ может быть причастно к атакам на американских разведчиков
За предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ, пишет Politico.
Как говорят источники издания, американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу и не выступило с официальными заявлениями по этому вопросу. Кроме того, точными доказательствами своих обвинений американская сторона не обладает. Однако расследование предполагаемых атак было активизировано. Также среди подозреваемых называется Китай.
Американские власти расследуют два инцидента в США, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за границей.
Как сообщалось, проблемы со здоровьем, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе и в КНР, вызвало направленное радиочастотное излучение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на отчет Национальной академии наук США.
«Наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — говорят в ведомстве.
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