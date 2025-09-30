В Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната
Обрушение исламской школы-интерната Аль-Хозини произошло в городе Сидоарджо в Индонезии. Об этом сообщил портал Detik.
Инцидент произошел в понедельник. Известно, что в школе чинили бетонную крышу, она рухнула на детей во время молитвы. Общее число жертв пока неизвестно.
«По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи (SAR), 98 человек были найдены живыми, один погиб», - отмечает издание.
Семь человек эвакуируют из-под завалов молитвенной комнаты интерната.
Ранее часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru