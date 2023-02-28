В центральной части Турции произошло новое землетрясение

В Пентагоне прокомментировали приостановку РФ в ДСНВ Эксперт рассказал, почему беспилотник долетел до Подмосковья и не был сбит 250 договоров о целевой подготовке кадров заключено «Швабе» с учебными заведениями Спасатели в Турции достали из-под завалов живую лошадь спустя 21 день после землетрясений