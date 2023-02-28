В центральной части Турции произошло новое землетрясение

В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6

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ФОТО: пресс-служба корпорации "Роскосмос"
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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