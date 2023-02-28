В центральной части Турции произошло новое землетрясение
28 февраля 202320:09
В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
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28 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru